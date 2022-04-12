В районах Азербайджана ожидаются грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых местах ночью и утром будет туман.

Сильный северо-западный ветер днем станет умеренным. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 12-15° тепла, в Баку ночью 10-12°, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы, временами осадки, в отдельных местах интенсивные, возможен град, в высокогорных районах - снегопад. Ночью и утром местами туман. Западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 8-13°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.