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Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра 12:27 В Азербайджане объявлены ожидаемые завтра погодные условия.
Экология
2 декабря 2021 г. 12:38
Объявлен прогноз погоды на завтра

В Азербайджане объявлены ожидаемые завтра погодные условия.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7°, днем 9-13° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление выше нормы 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

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