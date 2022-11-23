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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра 24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков
Экология
23 ноября 2022 г. 12:25
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра

24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью 9-12°, днем 14-17° тепла. В Баку ночью 10-12°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 8-12°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 7-12° тепла.

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