Объявлен прогноз погоды на завтра

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

21 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи в некоторых частях полуострова время от времени вероятны осадки. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью 2-4°, днем 6-8° тепла, ночью в Баку 2-4°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление понизится с 776 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидается снег, который к утру постепенно прекратится, днем в основном без осадков. Местами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 0-4°, днем 4-7° тепла, в горах ночью будет 10-15°, днем 3-8° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.