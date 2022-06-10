Объявлен прогноз погоды на завтра

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 26-30° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 28-30° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 17-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.