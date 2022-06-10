О нас

Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра 11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
10 июня 2022 г. 13:05
Объявлен прогноз погоды на завтра

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем 26-30° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 28-30° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 17-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 17-22° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow announced 
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

В реку Хакари выпущены мальки пятнистой форели
ФотоВ реку Хакари выпущены мальки пятнистой форели
10 июня 2022 г. 13:19
В центре Баку на месте демонтированной парковки высадили дерево
В центре Баку на месте демонтированной парковки высадили дерево
10 июня 2022 г. 10:54
Проведен конкурс знаний, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды
ФотоПроведен конкурс знаний, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды
10 июня 2022 г. 10:42
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 34 градусов
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 34 градусов
9 июня 2022 г. 13:01
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 36 градусов
8 июня 2022 г. 12:35
В Баку срублены и утилизированы 3000 больных сосен
ФотоВ Баку срублены и утилизированы 3000 больных сосен
8 июня 2022 г. 09:24
Начальник объединения: Ночью незаконно без документов было создано место для парковки
Начальник объединения: Ночью незаконно без документов было создано место для парковки
7 июня 2022 г. 17:24
Руководство муниципалитета оштрафовано за вырубку деревьев в центре Баку
Руководство муниципалитета оштрафовано за вырубку деревьев в центре Баку
7 июня 2022 г. 16:21
Объявлен прогноз погоды на завтра
Объявлен прогноз погоды на завтра
7 июня 2022 г. 13:18
В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один детеныш зубра
В Шахдагском национальном парке на свет появился еще один детеныш зубра
7 июня 2022 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi