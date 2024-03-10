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Объявлен прогноз погоды на первый день Рамазана

Объявлен прогноз погоды на первый день Рамазана 11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.
Экология
10 марта 2024 г. 13:11
Объявлен прогноз погоды на первый день Рамазана

11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами прогнозируются осадки, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм. рт ст. до 769 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана прогнозируются местами переменные осадки, в горных районах снег. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Ночью и утром временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорьях 9-14° мороза, днем 0-3° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 11
Версия на азербайджанском языке Ramazan ayının ilk gününün hava proqnozu açıqlanıb

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