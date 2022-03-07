Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 8 Марта

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 8 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами вероятен небольшой дождь.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью 5-7°, днем 8-12° тепла. В Баку ночью 5-7°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны осадки. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.