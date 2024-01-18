Обсуждены возможности сотрудничества с МГЭИК по организации COP29

В рамках 60-й сессии Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) азербайджанская делегация встретилась с председателем МГЭИК профессором Джимом Скеа и заместителем секретаря организации Эрмиром Фида.

В рамках 60-й сессии Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) азербайджанская делегация встретилась с председателем МГЭИК профессором Джимом Скеа и заместителем секретаря организации Эрмиром Фида.

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что в ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества с МГЭИК по вопросам организации мероприятия COP29 в Баку, а также тематических конференций с участием ученых.

Отметим, что 60-я сессия МГЭИК стартовала 16 января 2024 года в Стамбуле.