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Обсуждены возможности сотрудничества с МГЭИК по организации COP29

Обсуждены возможности сотрудничества с МГЭИК по организации COP29 В рамках 60-й сессии Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) азербайджанская делегация встретилась с председателем МГЭИК профессором Джимом Скеа и заместителем секретаря организации Эрмиром Фида.
Экология
18 января 2024 г. 09:49
Обсуждены возможности сотрудничества с МГЭИК по организации COP29

В рамках 60-й сессии Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) азербайджанская делегация встретилась с председателем МГЭИК профессором Джимом Скеа и заместителем секретаря организации Эрмиром Фида.

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что в ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества с МГЭИК по вопросам организации мероприятия COP29 в Баку, а также тематических конференций с участием ученых.

Отметим, что 60-я сессия МГЭИК стартовала 16 января 2024 года в Стамбуле.

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Версия на английском языке ФотоPossibilities of cooperation with IPCC in organizing COP29 discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un təşkilində İPCC ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

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