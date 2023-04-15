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Община Западного Азербайджана организовала акцию по посадке деревьев по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Община Западного Азербайджана организовала акцию по посадке деревьев по случаю 100-летия Гейдара Алиева Община Западного Азербайджана организовала акцию по посадке деревьев под названием "Посади сто деревьев" по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Экология
15 апреля 2023 г. 15:27
Община Западного Азербайджана организовала акцию по посадке деревьев по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Община Западного Азербайджана организовала акцию по посадке деревьев под названием "Посади сто деревьев" по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли в своем выступлении сказал, что по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера распоряжением президента Ильхама Алиева 2023 год объявлен в Азербайджане Годом Гейдара Алиева.

"Сегодня этот юбилей отмечается с большим энтузиазмом и гордостью во всех регионах Азербайджана. Общенациональный лидер Гейдар Алиев – основатель современного независимого Азербайджана, человек, вписавший свое имя золотыми буквами в историю нашей страны. Его заслуги перед народом и государством Азербайджана неоценимы. Проведением этого мероприятия мы еще раз демонстрируем свое уважение к памяти великого лидера Гейдара Алиева и нашу приверженность его идеям".

Отметим, что акция была организована в Наримановском районе столицы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcması Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar ağacəkmə kampaniyası keçirib

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