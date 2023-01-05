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Обсерватория: Наблюдавшееся накануне большое яркое кольцо вокруг Луны - природное явление

Обсерватория: Наблюдавшееся накануне большое яркое кольцо вокруг Луны - природное явление Наблюдавшееся минувшей ночью в небе над Азербайджаном большое яркое кольцо вокруг Луны - это природное явление, которое называется Гало.
Экология
5 января 2023 г. 11:52
Обсерватория: Наблюдавшееся накануне большое яркое кольцо вокруг Луны - природное явление

Наблюдавшееся минувшей ночью в небе над Азербайджаном большое яркое кольцо вокруг Луны - это природное явление, которое называется Гало.

Об этом Report сообщил научный сотрудник Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Сабахаддин Алышов.

Он отметил, что это природное явление в основном наблюдается в январе и феврале.

По его словам, Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и вокруг других мощных источников света: "Вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы".

Алышов добавил, что 4 января также произошло еще одно астрономическое событие - противостояние Земли и Солнца: "В 20:17 по бакинскому времени Земля приблизилась к Солнцу на расстояние 147 миллионов 98 тысяч 290 километров".

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Версия на азербайджанском языке Rəsədxana: “Ayın ətrafında müşahidə olunan nəhəng dairə halo adlı təbiət hadisəsidir”

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