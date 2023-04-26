Обнародованы результаты экологического мониторинга в освобожденном от оккупации Физули

Во время экологического мониторинга, проведенного после освобождения Физули от оккупации, установлено, что в период армянской оккупации было уничтожено 5 688 не принадлежащих лесному фонду деревьев и кустарников, 2 гектара покрытых лесом территорий лесног

Во время экологического мониторинга, проведенного после освобождения Физули от оккупации, установлено, что в период армянской оккупации было уничтожено 5 688 не принадлежащих лесному фонду деревьев и кустарников, 2 гектара покрытых лесом территорий лесного фонда, 11 древних деревьев платан восточный, зарегистрированных в 1982 году как памятник природы.

Как сообщает командированный в Карабах сотрудник Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов сказал на заседании рабочей группы по экологическим вопросам в Физули.

"Установлено, что эксплуатировались 3 из 6 месторождений минерального сырья, включенных в государственный и отраслевой баланс Азербайджана в 90-ых годах", - отметил замминистра.