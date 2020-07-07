О нас
Report Georgia

Обнародованы результаты анализов воды озера Беюк Шор

Обнародованы результаты анализов воды озера Беюк Шор Высокая температура, застойная погода в Баку также привели к обострению запаха
Экология
7 июля 2020 г. 15:42
Обнародованы результаты анализов воды озера Беюк Шор

Стали известны результаты мониторинга, проведенного специалистами Министерства экологии и природных ресурсов и анализа образцов воды, взятых в связи с распространившимся вчера вечером резким запахом в Наримановском и Бинагадинском районах Баку. 

Как передает Report, заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Васиф Алиев сообщил, что взятые образцы были зеленого цвета и источали болотный запах.

Он отметил, что согласно результатам анализов, жесткость воды превысила показатели в 1.8, содержание хлорид-ионов в 15.5, ионов аммония в 5.3, сульфат-ионов в 2.5 раза. В целом ионы превышают норму в 11.6 раза.

В.Алиев отметил, что отходы после пожара на лакокрасочной фабрике Sobsan предположительно были слиты в озеро Беюк Шор, разбирательство в связи с этим продолжается: "Высокая температура, застойная погода, наблюдаемая в Баку и Абшеронском полуострове в последние дни, также привели к обострению запаха".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Böyük Şor gölü ilə bağlı analizlərin nəticəsi məlum olub

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Национальном парке Гызылагадж произошел пожар
ФотоВ Национальном парке Гызылагадж произошел пожар
6 июля 2020 г. 21:45
Воздух в Баку прогреется до 38 градусов
Воздух в Баку прогреется до 38 градусов
6 июля 2020 г. 13:22
Завтра погода будет неблагоприятной для чувствительных к погоде людей
Завтра погода будет неблагоприятной для чувствительных к погоде людей
5 июля 2020 г. 13:44
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов
4 июля 2020 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
3 июля 2020 г. 13:58
В Азербайджане ожидаются дождь и град
В Азербайджане ожидаются дождь и град
2 июля 2020 г. 13:43
В Шахдагском нацпарке обнаружен факт вырубки 16 деревьев
В Шахдагском нацпарке обнаружен факт вырубки 16 деревьев
1 июля 2020 г. 14:03
В Азербайджане ожидается дождливая погода
В Азербайджане ожидается дождливая погода
1 июля 2020 г. 13:59
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 июля
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 июля
30 июня 2020 г. 13:29
Ученые рассказали о рекордных темпах потепления на Южном полюсе
Ученые рассказали о рекордных темпах потепления на Южном полюсе
30 июня 2020 г. 05:53

Последние новости

15:52
Распространение коронавируса по регионам Азербайджана - СТАТИСТИКА Здравоохранение
15:52
Иран сместил Италию в топ-10 стран по числу заразившихся COVID-19 Другие страны
15:45
В Азербайджане возрос спрос на доллар Финансы
15:42
В США число инфицированных COVID-19 за сутки достигло 45 тыс. Другие страны
15:42
Обнародованы результаты анализов воды озера Беюк Шор Экология
15:24
Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали на 53% Энергетика
15:22
ФотоСоздана платформа "Азербайджанский бренд-центр" по туризму Туризм
15:04
Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за 4 млрд долларов ИКТ
14:54
Доходы от экспорта нефти из России упали на треть Энергетика
14:48
В Китае 21 человек погиб при падении автобуса в водоем Другие страны
14:44
Азербайджан удовлетворил 93% спроса Грузии на газ Энергетика
14:16
В Иране за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса В регионе
14:11
Разрешения работников ряда предпринимателей вновь активированы Бизнес
13:54
ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной Другие страны
13:54
Еврокомиссия ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году Финансы