Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы погодные условия, ожидаемые в Азербайджане в предстоящие 2 дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 22 декабря на территории страны погода ожидается в основном без осадков: "Ночью и утром на отдельных территориях будет туман".

По словам директора, в субботу, 23 декабря, на отдельных территориях и в районах будет дождливо: "В ближайшие два дня серьезных изменений в температурном режиме не ожидается. Будет преобладать западный ветер, скорость которого местами усилится".