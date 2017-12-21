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    Обнародованы погодные условия, ожидаемые в Азербайджане в предстоящие 2 дня

    Будет преобладать западный ветер, скорость которого местами усилится

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы погодные условия, ожидаемые в Азербайджане в предстоящие 2 дня.

    Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 22 декабря на территории страны погода ожидается в основном без осадков: "Ночью и утром на отдельных территориях будет туман".

    По словам директора, в субботу, 23 декабря, на отдельных территориях и в районах будет дождливо: "В ближайшие два дня серьезных изменений в температурном режиме не ожидается. Будет преобладать западный ветер, скорость которого местами усилится". 

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