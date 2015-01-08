​Обнародованы наблюдаемые в Азербайджане погодные условия

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Обнародованы погодные условия, наблюдаемые в Азербайджане 7 и 8 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как передавалось ранее, 7 января, во второй половине дня в северных и западных районах погодные условия резко изменились, скорость преобладающего на Абшеронском полуострове и в некоторых районах в долине Куры сильного северо-западного ветра возросла, наблюдались осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, в горных и предгорных районах осадки были более интенсивными.

Согласно утренней информации из департамента, количество выпавших осадков составило 2.5 мм, высота снежного покрова в горных и предгорных районах достигла около 15 см.

Осадки в течение дня не прекратятся.