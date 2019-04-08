Обнародованы названия предприятий, загрязняющих Каспийское море

“Во время мониторингов в центрах отдыха и предприятиях, осуществляющих деятельность в прибрежной полосе Каспийского моря от севера до юга, еще раз было подтверждено, что промышленные и бытовые сточные воды загрязняют Каспийское море".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов.

Он перечислил названия предприятий, которые больше других загрязняют Каспийское море: "В северном регионе на консервном заводе "Кавказ", центрах отдыха "Sunset”, “Məkan”, “Təbib”, на Абшеронском полуострове в коллекторе ОАО "Азербору", судоремонтном заводе, в южном регионе – в центрах отдыха и услуг “Beluqa”, “Xəzər palace”, “Meduza” до сих пор используются не отвечающие требованиям дня примитивные очистительные установки. В некоторых вообще не имеются соответствующие установки для очистки сточных вод. Было бы хорошо, если бы подобные предприятия установили отвечающие современным требованиям очистительные агрегаты и прекратили загрязнение Каспийского моря, а также направляли очищенную воду для повторного использования в технических целях, показав пример в экономии воды. Согласно результатам мониторингов, в отношении не отвечающих экологическим нормам и продолжающих загрязнять каспийское море предприятий будут приняты соответствующие меры".