Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане: выпал мокрый снег, в Тертере - град

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане с 23 сентября до полудня 24 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как передавалось ранее, с 23 сентября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, отмечались грозы и дождь, местами интенсивного характера, в высокогорных районах выпал мокрый снег. В Тертере выпал град, наблюдался временами усиливающийся северо-западный ветер.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2-3 мм, на Большом Кавказе - 5-64 мм, в Центрально-низменных районах - 3-35 мм, Лянкяран-Астаринской зоне - 8-37 мм, на Малом Кавказе - 12-23 мм, в Газах-Гянджинской зоне - 1-14 мм, в Нахчыванской АР - 1-5 мм.