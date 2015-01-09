​Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Обнародованы погодные условия, наблюдаемые в Азербайджане со второй половины 8 января по сегодняшний день.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, со второй половины 8 января до утра 9 января погодные условия резко изменились, наблюдались осадки в виде снега и мокрого снега, местами интенсивные. Преобладал сильный северо-западный ветер.

Вчера в Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков достигло 8-11 мм, в Нахчыванской АР - 7-10 мм, в Лянкярано-Астаринской зоне - 8-52 мм, в Центральных низменных районах - 2-21 мм, на территории Большого Кавказа - 6-39 мм, Малого Кавказа - 11 мм.

Толщина снежного покрова в Лянкярано-Асртаринской зоне составила 26 см, на территории Большого Кавказа - 40 см, Малого Кавказа - 9 см, Нахчыванской АР - 38 см, Центральной низменной зоне - 8 см, в Баку и на Абшеронском полуострове - 12 см.

Скорость северо-западного ветра на Абшеронском полуострове и в некоторых районах достигала 18-36 м/с.