Обнародован прогноз космической погоды

Шемахинская астрофизическая обсерватория им. Н.Туси НАНА обнародовала прогноз космической погоды на 1 июля.

Как сообщили Report в обсерватории, наблюдается очень низкий уровень солнечной активности. Солнечный диск без помутнений. Образовывается пятно в зоне S21W02.

Коронального выброса массы (Coronal Mass Ejections) не наблюдается. Геомагнитный фон в течение последних 24 часов, в целом, спокойный, однако временами наблюдаются незначительные волнения (Kp=2,3). Космический прогноз погоды – в прогнозируемый период (1-3 июля) солнечная активность будет очень низкой. 1-3 июля геомагнитный фон будет, в целом, спокойным (Kp=2,3).