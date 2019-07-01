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Обнародован прогноз космической погоды

​Обнародовано прогноз космической погоды

Шемахинская астрофизическая обсерватория им. Н.Туси НАНА обнародовала  прогноз космической погоды на 1 июля. 

Как сообщили Report в обсерватории, наблюдается очень низкий уровень солнечной активности. Солнечный диск без помутнений. Образовывается пятно в зоне S21W02. 

Коронального выброса массы (Coronal Mass Ejections) не наблюдается. Геомагнитный фон в течение последних 24 часов, в целом, спокойный, однако временами наблюдаются незначительные волнения (Kp=2,3). Космический прогноз погоды – в прогнозируемый период (1-3 июля) солнечная активность будет очень низкой. 1-3 июля геомагнитный фон будет, в целом, спокойным (Kp=2,3).

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