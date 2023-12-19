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Обнародовано число выпущенных в водоемы Азербайджана в этом году мальков

Обнародовано число выпущенных в водоемы Азербайджана в этом году мальков В 2023 году в целях увеличения рыбных запасов в Каспийском море и внутренних водоемах в них было выпущено более 600 тысяч мальков осетровых, более 15 тысяч лососевых и более 8 миллионов мальков карповых.
Экология
19 декабря 2023 г. 14:33
Обнародовано число выпущенных в водоемы Азербайджана в этом году мальков

В 2023 году в целях увеличения рыбных запасов Азербайджана в Каспийское море и внутренние водоемы было выпущено более 600 тысяч мальков осетровых, более 15 тысяч лососевых и более 8 миллионов карповых.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев заявил на 8-й сессии Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish) в Баку.

По словам Гаджиева, за последние 5 лет в водоемы было выпущено в общей сложности 30 млн мальков различных видов рыб: "Сохранение и искусственное увеличение рыбных запасов не решают полностью проблему. Наиболее оптимальным способом для этого является развитие товарной аквакультуры, на долю которой в настоящее время приходится половина всего улова и производства рыбы в мире. В аквакультуре важными компонентами являются рациональное использование воды, оптимизация методов кормления и внедрение экологически чистых технологий. В целях реализации поставленных целей разработана "Государственная программа по развитию аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2023-2027 годы".

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