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Обнародовано качество атмосферного воздуха в Баку

Обнародовано качество атмосферного воздуха в Баку Автоматическими станциями на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку, городов Сумгайыта и Гянджи ежедневно осуществляется мониторинг качества атмосферного воздуха.
Экология
8 августа 2023 г. 20:25
Обнародовано качество атмосферного воздуха в Баку

Автоматическими станциями на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку, городов Сумгайыта и Гянджи ежедневно осуществляется мониторинг качества атмосферного воздуха.

Начальник Каспийского управления комплексного экологического мониторинга Джейхун Мурадов сообщил Report, что на основе анализа данных, полученных со станций, в течение дня по городу Баку было выявлено содержание дисперсных частиц пыли в 1,3 раза, окиси углерода в 1,7, сернистого газа в 1,1, а в городе Сумгайыте содержание окиси углерода в 1,2 раза выше нормы.

"Пыль, наблюдаемая в воздухе, имеет трансграничный характер в связи с метеорологическими условиями. Причина, по которой содержание окиси углерода и сернистых газов выше нормы, связана с интенсивным движением транспорта, деятельностью промышленных предприятий и другими воздействиями, вызванными человеческим фактором”.

Дж.Мурадов отметил, что в целом в последние дни на территории страны наблюдается повышение температур в связи с преобладанием теплых южных воздушных потоков, а также ветров юго-восточного направления.

А малое количество осадков приводит к тому, что показатели качества воздуха, будь то количество дисперсных частиц пыли или примесей загрязняющих газов, выше нормы.

”В жаркую погоду, которая продлится до конца недели, метеочувствительным людям рекомендуется меньше находиться на открытом воздухе".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda havanın keyfiyyəti açıqlanıb

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