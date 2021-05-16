Обнародовано число туристов, посетивших нацпарки в праздничные дни

В праздничные дни наблюдался рост числа туристов, приезжающих в национальные парки

"В дни праздника Рамазан национальные парки Азербайджана посетили 6 875 туристов. Хотя большинство посетителей национальных парков являются местными туристами, среди посетителей также много иностранцев".

Как сообщает Report, об этом сообщила официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова.

По ее словам, в праздничные дни наблюдался рост числа туристов, приезжающих в национальные парки: "В первую очередь это связано с мероприятиями, проводимыми в целях пропаганды экотуризма, а также со специальными образовательными программами, организованными в национальных парках. В стране 10 национальных парков, 10 государственных заповедников и 24 государственных природных закрытых зон. В то же время в национальных парках действуют 114 маршрутов экотуризма, охватывающих различные природные ландшафты и экосистемы".