Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число пушных животных в охотничьих угодьях Азербайджана за прошлый год.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в 2015 году общее число пушных зверей в охотничьих угодьях составило 146 163 головы.

На первом месте среди животных, разрешенных для охоты, стоит шакал. Так, в прошлом году было выдано разрешение на охоту на 39 146 шакалов.

Последующие места заняли зайцы (33 240 голов), лисы (19 662), волки (17 640), бобры (12 190), дикие кошки (7 760), барсуки (6 793), еноты (4 990), белки (3 380), серые белки (960), бурые медведи (402).