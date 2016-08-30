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    Обнародована статистика опасных отходов в Азербайджане

    В прошлом году возникло 262,6 тыс. тонн опасных отходов

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане возникло 262,6 тыс. тонн опасных отходов.

    Как сообщили Report из Госкомстата, хотя данная статистика уступает показателю 2014 года (456,6 тыс. тонн), она заметно превышает показатель 2010 года (140 тыс. тонн).

    Статистика использованных в прошлом году опасных отходов составила 5,2 тыс. тонн, а обезвреженных отходов - 210,9 тыс. тонн.

    Статистика зарегистрированных до конца года бытовых отходов составила 1703,2 тыс. тонн. 

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