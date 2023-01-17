Обнародована ситуация в основных оползневых зонах Баку

В настоящее время ситуация в оползневых зонах страны стабильная.

В настоящее время ситуация в оползневых зонах страны стабильная.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев заявил журналистам на брифинге.

По его словам, последний мониторинг в связи с оползнями был проведен накануне в Зыхе, Бадамдаре и Гарачухуре: "Продолжаются работы по устранению техногенных факторов. В стране сократилась динамика оползней. В последние годы в оползневых зонах строятся опорные стены. Таким образом практически предотвращены оползни в Гарачухуре. В поселке Бадамдар процесс возведения опорных стен продолжается".

Председатель правления добавил, что в стране выявлены и нанесены на карту 99 локальных оползневых зон, из которых в 42 регулярно проводятся мониторинги.