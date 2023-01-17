О нас

Обнародована ситуация в основных оползневых зонах Баку

Обнародована ситуация в основных оползневых зонах Баку В настоящее время ситуация в оползневых зонах страны стабильная.
Экология
17 января 2023 г. 12:12
Обнародована ситуация в основных оползневых зонах Баку

В настоящее время ситуация в оползневых зонах страны стабильная.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев заявил журналистам на брифинге.

По его словам, последний мониторинг в связи с оползнями был проведен накануне в Зыхе, Бадамдаре и Гарачухуре: "Продолжаются работы по устранению техногенных факторов. В стране сократилась динамика оползней. В последние годы в оползневых зонах строятся опорные стены. Таким образом практически предотвращены оползни в Гарачухуре. В поселке Бадамдар процесс возведения опорных стен продолжается".

Председатель правления добавил, что в стране выявлены и нанесены на карту 99 локальных оползневых зон, из которых в 42 регулярно проводятся мониторинги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda əsas sürüşmə zonalarındakı vəziyyət açıqlanıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
10 января 2023 г. 17:17
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
11 января 2023 г. 10:43
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
11 января 2023 г. 13:59
Завтра в Азербайджане ожидается до 22° мороза
Завтра в Азербайджане ожидается до 22° мороза
10 января 2023 г. 13:48
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi