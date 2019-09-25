Обнародован прогноз погоды на осень

В последнюю неделю сентября ожидаются относительно умеренные погодные условия.

Как сообщает Report, об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, температура воздуха будет выше климатической нормы с незначительным положительным отличием: "Эта разница составит 0,5-0,7 градуса. Однако ожидаются несколько ветреные погодные условия. В ночь с 26 на 27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будут наблюдаться ветреные погодные условия. Максимальная скорость ветра может достичь 15-20 метров в секунду".

У.Тагиева сообщила, что очередной ветреный период придется на ночь с 28 на 29 сентября: "Ветер хоть и усилится, но будет не сильным. В первые дни октября погодные условия будут относительно умеренными. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 0,5-1 градус. В некоторых северных и восточных районах осадки будут чуть выше нормы".

У.Тагиева подчеркнула, что свойственные переходному периоду явления проявятся во второй половине ноября: "В этом месяце поступление воздушных масс на территорию страны наблюдается чаще, чем в другие месяцы. Сезонные прогнозы были подготовлены в 5 климатических центрах Всемирной метеорологической организации и направлены в страны-члены организации. Со ссылкой на эти источники можем сказать, что в осенний период в нашем регионе температура воздуха будет в пределах нормы, не ожидается резкого похолодания. Осадки будут в пределах нормы, в некоторых местах выше нее".

Директор департамента также прокомментировала высказывания о связи сезонных погодных условий: "Многолетние метеорологические наблюдения показывают, что нет связи между тем, как прошли лето и зима. Надежные данные бывают трехдневными или недельными. Таков и мировой опыт. Достоверность сезонных прогнозов не превышает 60-70%. Еще рано говорить, какой будет погода зимой, выпадет ли снег".