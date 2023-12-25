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Обнародована площадь работ по озеленению на освобожденных территориях

Обнародована площадь работ по озеленению на освобожденных территориях На освобожденных территориях Азербайджана близятся к завершению работы по озеленению.
Экология
25 декабря 2023 г. 14:21
Обнародована площадь работ по озеленению на освобожденных территориях

На освобожденных территориях Азербайджана близятся к завершению работы по озеленению.

Как сообщает Report, об этом в Агдаме на заседании рабочей группы по экологическим вопросам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По словам В.Керимова, в этом году на освобожденных от оккупации территориях было запланировано создание зеленых полос на площади более 100 гектаров, а на 85 гектарах осуществление лесовосстановительных работ.

"Зеленые полосы создаются в Зангилане, Джабраиле, Физули и Агдаме. После высадки деревьев на территории аэропорта Физули на площади 15 гектаров все запланированные работы на этот год в этом будут завершены. Что касается Агдама, в рамках запланированных работ по озеленению площади в 20 гектаров выполнены работы на 11 гектарах.", - отметил он.

Что касается восстановления лесных массивов, в Джабраиле завершены работы на площади в 42 гектара. В Зангилане до конца года эти работы будут завершены на 40 га, в Физули - на 2 га.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə salınan yaşıllıq zolaqlarının sahəsi açıqlanıb

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