Обнародована фактическая погода в Азербайджане с полудня 26 мая до утра 27 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 26 мая до утра 27 мая на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, гром, временами дожди. В некоторых местах Большого Кавказа шли ливни, выпал град, наблюдался сильный западный ветер.

Наибольшее количество осадков, выпавших в регионах:

На Большом Кавказе: в Сарыбаше (Гах) - 19, Исмаиллы – 11, Губе - 8, Кишчае (Шеки) – 7, Загатале – 5, Хыналыге – 4, Балакене, Габале, Шеки - 2, Шахдаге, Шемахе, Маразе, Хачмазе, Гусаре, Халтане – до 1 мм;

В Газах-Гянджинской зоне: Нафталане -14, Агдаме – 5, Шамкире - 3,0 мм;

В Центрально-низменных районах: Гёйчае – 8, Барде, Джафархане – 4, Мингячевире, Евлахе – 3, Кюрдамире - 2, Тертере, Зардабе, Сабирабаде, Сальяне, Газымамеде – до 1 мм.

На Малом Кавказе: Тогана Чайкенде ПИН - 24, Гедабеке – 16, Дашкесане – 2, Гёйгёле – 0,1 мм;

В Лянкяран-Астаринской зоне: Лерике - 5, Билясуваре, Нефтчале, Ярдымлы, Лянкяране – 0,4-1,0 мм;

В Нахчыванской АР: Агдере (Ордубад) – 4, Шахбузе – 2, Нахчыване – 1, Шаруре – 0,5 мм;

В Баку и на Абшеронском полуострове: Сумгайыте, Баку – 3, Маштаге, Бина, Забрате, Пираллахы – до 1,0 мм.

Град: согласно данным на 13:05 -13:09 26 мая, в Нафталане выпал град диаметром 11мм, 22:17 - 22:34 в селе Киш Шекинского района - 10-12 мм, в Самухском районе в 19:55 - 19:58 - 13 мм, селе Даг Кесемен Газахского района в 19:07 - 19:12 - 11 мм, а Гедабеке в 15:58 - 16:07 - 11-13 мм, в некоторых селах Агстафинского района в 18:10 - 18:14 - 10 мм.

Ветер: западный ветер временами усилился в Тертере, Мингячевире, Гяндже до 28, Шемкире, Дашкесане - 23, Агстафе, Джейранчоле - 22, Губе, Нафталане - 20, Сабирабаде - 17, Товузе - 16, Гедабеке - 15, Абшеронском полуострове и Абшеронском приморском районе - 17-22 м/с.