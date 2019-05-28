Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 27 мая по утро 28 мая в некоторых частях Большого Кавказа наблюдались гром, кратковременные дожди.

Количество выпавших осадков в Сарыбаше (Гах) составло 16 мм, Габале – 1 мм. 28 мая в радиусе 10:50 - 11:20 в Сарыбаше (Гах) выпал град диаметром 1,4 см.

27 мая западный ветер усилился временами до 22 м/с в Нафталане, до 18-20 м/с – в Баку и на Абшеронском полуострове.

27 мая температура воздуха в Баку была выше климатической нормы на 3.2 градуса, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 21-25 градусов тепла, центрально-низменный районах - 27-32 градуса тепла, в горных районах - 19-21 градус тепла, Нахчыванской АР - 28-31 градус тепла.