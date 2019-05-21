Обнародована фактическая погода в Азербайджане с полудня 20 мая до утра 21 мая.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По информации, как и ожидалось, с полудня 20 мая до утра 21 мая в районах наблюдались нестабильные погодные условия, гром, временами дождь, в некоторых местах Большого Кавказа – ливни. В связи с выпавшими интенсивными осадками в реках Кюрмюкчай и Эйричай наблюдалось кратковременное наводнение, в отдельных местах выпал град. В высокогорных районах в Шахдаге выпал снег, образовался снежный покров высотой 2 см.

Стало известно наибольшее количество осадков, выпавших в районах.

На Большом Кавказе: в Гахе ( Сарыбаш) - 94 (91% месячной нормы), Шеки - 56 (54% месячной нормы), Огузе - 42 (40% месячной нормы), Габале - 33 (27% месячной нормы), Шеки (Кишчай) - 29 (28% месячной нормы), Гырызе - 26 (30% месячной нормы), Шахдаге, Исмаиллы - 23 (19% месячной нормы), Алтыагадже - 20 (28% месячной нормы), Халтане, Балакене – 18, Шемахе 14, в других районах - 0,6-9 мм;

В центрально-низменных районах: Кюрдамире - 35 (92% месячной нормы), Мингячевире - 13, в других районах - 0,3-7 мм;

На Малом Кавказе: Гейгеле - 22 (19% месячной нормы), Гедабеке - 16, Дашкесане - 11 мм;

В Газах-Гянджинской зоне: Товузе (Заямчай Агбашлар) - 24, Товузе (Киран) - 17, других районах - 0,7-14 мм;

В Нахчыванской АР: Джульфе (Арафса) - 28 (85% месячной нормы), Ордубаде (Нургут) – 28 мм (66% месячной нормы);

В Лянкяран-Астаринской зоне: Лерике -7, Биласуваре – 2, Лянкяране – 0,7 мм;

В Баку и на Абшеронском полуострове: Баку - 0,4, Сумгайыте – 0,3 мм.

Град: согласно данным Шеки-Сарыбашской ГМС, в основном в 20:15-22:00 в Сарыбаше выпал град диаметром 13, Илису - 16, Дашкесане (Дастафурчай Гараголлар) - 9, Шеки - 0,8 мм.