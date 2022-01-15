Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 11:30 15 января на территории страны в основном без осадков.

Высота снежного покрова составила в Агдере 27 см (Ордубад), в Сарыбаше - 22 см (Гах), в Грызе - 14 см, в Халтане и Шахбузе - 10 см, в Дашкесене - 8 см, в Алтыагаче - 7 см, в Нахчыване - 6 см, в Гёйгёле и Лерике - 5 см, в Гобустане - 4 см, в Губе - 3 см, в Гусаре - 1 см.

Как и ожидалось, с вечера 14-го января северо-западный ветер сменился сильным юго-западным, максимальная скорость ветра в Нафталане выросла до 26 м/с, Гобустане - до 22 м/с, Гяндже, Товузе, Шамахе - до 20 м/с, Агстафе, Гёйчае, Шеки - до 18 м/с, в Евлахе - до 17 м/с, Барде, Тертере - до 16 м/с, Шаруре - до 15 м/с, Баку - до 30 м/с, на Абшеронском полуострове - до 25 м/с.

По данным метеорологической станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море составляет 3,6 метров.