Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане с полудня 11 мая по утро 12 мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, согласно объявленному ранее прогнозу, с полудня 11 мая по утро 12 мая погодные условия на территории страны были нестабильными, гремел гром, шел дождь, местами на Большом Кавказе интенсивный. Сильный северо-западный ветер на Абшеронском полуострове и в некоторых районах достигал скорости 23-30 м/с. В результате интенсивного дождя повысился уровень рек Кышчай, Шинчай, Курмукчай и Баш Дашагил.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-5 мм, Большом Кавказе - 1-17 мм, в горных и предгорных районах - 23-52 мм, Нахчыванской АР - 1-7 мм, в центрально-низменных районах - 1-5 мм, Малом Кавказе - 9-11 мм, Гянджа-газахской зоне - 1-9 мм. В селах Кошклу, Ашыглы, Сайкенд, Гушчу выпал град. Высота слоя выпавшего града в Гейгеле составила – 13 мм, селе Зурнабад (Гейгель) – 18 мм, селе Загалы Гел Дашкесана – 12 мм.