Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Согласно информации на утренние часы 26 мая, на отдельных территориях наблюдались грозы, переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Агстафе количество выпавших осадков составило 10 мм, Шаруре - 5 мм, Гедабеке - 4 мм, Балакяне, Джейранчеле, Товузе - 2 мм, Шахбузе, Ордубаде, Агдаре (Ордубад), Нахчыване, Дашкесане, Гейгеле, Нафталане, Гяндже, Шемкире, Закатале, Гусаре, Мингячевире, Евлахе, Кюрдемире, Кишчае (Шеки), Хыналыге - 1 мм.

Скорость западного ветра в Нафталане достигла 26 м/с, Гяндже - 24 м/с, Барде, Хыналыге 20 м/с, Мингячевире 18 м/с, Нахчыване 16 м/с, Шемкире 15 м/с, Абшеронском полуострове - 16 м/с.

Температура воздуха на 1,5 градусов была ниже климатической нормы, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 19-22, в низменных районах 20-26, горных районах 8-13, Нахчыванской АР 20-23 градус тепла.

Отметим, что днем 26 мая и 27 мая на территории страны преимущественно пройдет без осадков.