Обнародован прогноз погоды на завтра

17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых местах вероятна изморось. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8°, днем 8-12° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление превысит норму - 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах ожидаются слабые осадки, вероятно выпадение снега. В отдельных местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 3-8°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.