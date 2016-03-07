Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз в Азербайджане на 8 марта - Международный женский день.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако к вечеру местами на полуострове будет моросить. Утром местами возможен туман, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

8 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. В восточных районах будет моросить. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.