Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, ночью и утром местами морось, ближе к вечеру возможны осадки, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 2-5°С, днем ​​5-7°С. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако вечером в восточных районах возможны кратковременные осадки, в горных районах возможен снег. Местами ожидается туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°С, днем ​​5-10°С, в горах ночью 3-8°С, днем ​​0-4°С.

В некоторых горных районах ночью и утром возможен гололед.