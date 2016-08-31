Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на сентябрь

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародовал прогноз погоды на сентябрь.

Как сообщили Report из департамента, среднемесячная температура в сентябре будет близко к климатической норме, местами чуть выше нее.

Среднемесячное количество выпавших осадков будет в основном близкой к климатической норме, в отдельных местах может немного превзойти норму.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 22-24 градуса тепла (ночью 17-22, днем - 24-29, в некоторые дни до 32 градусов тепла), что является близкой к климатической норме или несколько выше. Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 12-23 мм), однако местами может чуть превысить норму.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха составит 20-23 градуса тепла (ночью 12-17 градусов тепла, днем - 25-30, в некоторые дни до 33-35 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 7-13 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском и Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха составит 14-18 градусов тепла (ночью - 10-15, днем - 15-20 градусов тепла, в некоторые дни до 23-25 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть выше нее.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 34-50 мм).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраилском районах среднемесячная температура воздуха составит 20-22 градуса тепла (ночью будет 14-19 градусов тепла, днем - 23-28, в некоторые дни до 30-34 градусов тепла), что близко к климатической норме или несколько выше.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 17-44 мм).

В Балакенском, Закатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 17-20 градусов тепла (ночью 11-16 градусов тепла, днем - 19-24, в некоторые дни до 30 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 33-120 мм) или несколько выше.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 21-24 градуса тепла (ночью 18-23, днем 24-29, в некоторые дни до 33 градусов тепла), что близко к климатической норме или несколько выше.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 14-38 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 20-23 градуса тепла (ночью 16-21 градус тепла, днем - 22-27, в некоторые дни до 32 градусов тепла), что близко к климатической норме или несколько выше.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 50-199 мм).