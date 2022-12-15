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Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне С 16 декабря до полудня 17 декабря в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается, временами туман.
Экология
15 декабря 2022 г. 13:48
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

С 16 декабря до полудня 17 декабря в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается, временами туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 3-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

15 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков, временами туманно. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 2-5 м/с.

16 декабря ожидается переменная облачность, в основном, без осадков, временами туманно. Ближе к вечеру возможны осадки, небольшой снег. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 2-6 м/с.

17 декабря временами ожидается снег, днем постепенно прекратится. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с.

18 декабря преимущественно без осадков, временами туманно. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость восточного ветра составит 2-6 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa, Kəlbəcər və Laçının hava proqnozu açıqlanıb

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