Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне

С 16 декабря до полудня 17 декабря в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается, временами туман.

С 16 декабря до полудня 17 декабря в Шуше, Лачыне и Кяльбаджаре осадков не ожидается, временами туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 3-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

15 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков, временами туманно. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 2-5 м/с.

16 декабря ожидается переменная облачность, в основном, без осадков, временами туманно. Ближе к вечеру возможны осадки, небольшой снег. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 2-6 м/с.

17 декабря временами ожидается снег, днем постепенно прекратится. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с.

18 декабря преимущественно без осадков, временами туманно. Температура воздуха составит ночью 3-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость восточного ветра составит 2-6 м/с.