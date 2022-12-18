О нас

Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне

Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне.
Экология
18 декабря 2022 г. 16:37
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне

Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, 18-19 декабря в Шуше, Кяльбаджаре и Лачыне будет без осадков, временами туман.

Температура воздуха составит ночью 3-6° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла, вечером 2° мороза.

18 декабря без осадков, утром и вечером временами туман, западный ветер. Скорость западного ветра - до 3-8 м/с. Температура воздуха составит ночью 3-6° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла.

19 декабря без осадков, временами туман, западный ветер. Скорость западного ветра - до 3-8 м/с. Температура воздуха составит ночью 3-6° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла, вечером 2° мороза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şuşa, Kəlbəcər və Laçında hava şəraiti açıqlanıb

Самое важное

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
16 декабря 2022 г. 15:14
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
16 декабря 2022 г. 13:58
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
ФотоАкция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
16 декабря 2022 г. 09:39
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
15 декабря 2022 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi