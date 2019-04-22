Обнародован прогноз погоды в Баку в дни Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (26-28 апреля).

Как заявила в ответ на запрос Report директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, 26 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет изморось. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, местами 12-15 м/с.

Ночью температура воздуха составит 6-8, днем 14-19 градусов тепла.

27 апреля осадки не ожидаются. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, днем 12-15 м/с.

Ночью температура воздуха составит 7-9, днем 16-19 градусов тепла.

В день финала 28 апреля преимущественно пройдет без осадков.

Скорость южного ветра составит 7-12 м/c, днем временами 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха составит 8-11, днем 16-18 градусов тепла.