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Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове в праздничные дни

Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове в праздничные дни 19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром не исключается туман.
Экология
17 марта 2023 г. 18:37
Обнародован прогноз погоды в Баку и на Абшеронском полуострове в праздничные дни

19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром не исключается туман.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Скорость северного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла.

20 марта местами ожидаются дожди, которые днем постепенно прекратятся. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-16° тепла.

21 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером в некоторых местах вероятны осадки. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 12-16° тепла.

22 марта местами ожидаются дожди. Скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с с порывами до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 12-15° тепла.

23 марта местами ожидаются осадки, которые вечером постепенно прекратятся. Скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с с порывами до 23-25 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 11-14° тепла.

24 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-16° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bayram və istirahət günlərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

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