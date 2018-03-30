Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются местами дожди, днем - переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется сильный северо-западный ветер, во второй половине дня станет умереннее.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-90%, днем 65-75%.

В районах республики 31 марта временами ожидаются дожди, в горных местностях – снег, днем в большинстве районов преимущественно без осадков. В некоторых местах прогнозируется туман. Ветер западный, ночью и утром местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 3-8 градусов тепла.