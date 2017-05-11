Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Однако ночью и вечером в отдельных местах есть вероятность дождей.

Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 18-21 градус тепла, а Баку ночью будет 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, которые на отдельных территориях могут принять интенсивный характер. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра в отдельных местах будет временами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 19-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 10-15 градусов тепла.