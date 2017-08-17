Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 25-26, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами возможны грозы, дожди. Днем в основном без осадков. Восточный ветер будет местами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 22-27 градусов тепла.