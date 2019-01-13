Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на территории страны на 14 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 13-го на 14 января местами возможны дожди. Утром и вечером местами ожидается туман, ночью и утром прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-4 градуса тепла, днем 7-9 градусов тепла.

13 января временами усиливающийся во второй половине дня в Баку и на Абшеронском полуострове юго-западный ветер сменится с вечерних часов 13 января до утра 14 января на временами усиливающийся северо-западный ветер.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно будет без осадков. Однако ночью и вечером местами ожидаются осадки, снег. Утром прогнозируется слабый туман, временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 5-10 градусов мороза, в горных районах 12-14 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла .

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном будет без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются осадки, снег. Местами туман. Ветер западный, временами и местами усиливающийся. Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Физули-Джебраильском районах преимущественно будет без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди. В некоторых местах возможен туман, ветер западный, временами и местами усиливающийся. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном будет без осадков, однако ночью и утром местами возможны осадки, в горных районах ожидается снег. Местами туман, временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3т градусов мороза до 2 градусов тепла , днем 8-13.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Агджабеди-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах преимущественно будет без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Гейчай-Имишли-Бейляган-Агджабеди-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах преимущественно будет без осадков, однако ночью и утром местами пройдут дожди. Утром местами туман, ветер западный, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди. В горах прогнозируется туман, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-3 градуса тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.