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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Температура воздуха в районах поднимется до 20 градусов тепла

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман. Будет преобладать южный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах будет моросить. Прогнозируется местами усиливающийся южный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла.

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