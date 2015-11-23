Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман. Будет преобладать южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-10, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах будет моросить. Прогнозируется местами усиливающийся южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 13-18 градусов тепла.