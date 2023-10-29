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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра 30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
29 октября 2023 г. 13:05
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром ожидается туман, а также небольшой моросящий дождь. В течение дня временами усилится умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм рт.ст. до 772 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

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