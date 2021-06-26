Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

27 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем 35-39, местами 41 градус в тепла, в Баку ночью 24-26, днем 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 45-55%, днем - 30-35%.

На пляжах Абшерона будет преобладать южный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27° тепла.

27 июня в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, местами 43 градуса тепла, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.