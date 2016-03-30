Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в отдельных частях полуострова есть вероятность осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 8-13 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра возможны осадки. В горных районах есть вероятность мокрого снега и снега, местами интенсивного характера. Прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.