Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако днем возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем ​​- 28-33° градуса тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди, грозы, в отдельных местах - ливни и град. Ночью и утром местами туман. В некоторых горных районах восточный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 19-24° тепла.