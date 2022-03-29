Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 марта ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 марта ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами будет слабый туман.

Умеренный юго-западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем - 12-16° тепла, в Баку ночью - 6-8°, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, местами ожидается туман. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.